Xiaomi 12 Pro поддерживает температуру на уровне 43,5 ° C после 30 минут игры

По словам главы компании, Xiaomi флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1 в смартфоне Xiaomi 12 Pro не греется при большой нагрузке.

Ранее сообщалось, что Snapdragon 8 Gen 1 перегревается, об этом заявил информатор под ником Ice Universe, некоторые тесты показали тоже высокую температуру процессора.

Но в Xiaomi 12 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 1 во время получасовой сессии в Honor of Kings, температура процессора составила всего +43,5 градуса.

Напомним, Xiaomi 12 Pro получит не только мощный процессор, но также LTPO AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц.