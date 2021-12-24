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Xiaomi 12 Pro поддерживает температуру на уровне 43,5 ° C после 30 минут игры

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По словам главы компании, Xiaomi флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1 в смартфоне Xiaomi 12 Pro не греется при большой нагрузке.
Ранее сообщалось, что Snapdragon 8 Gen 1 перегревается, об этом заявил информатор под ником Ice Universe, некоторые тесты показали тоже высокую температуру процессора.

Но в Xiaomi 12 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 1 во время получасовой сессии в Honor of Kings, температура процессора составила всего +43,5 градуса.

Напомним, Xiaomi 12 Pro получит не только мощный процессор, но также LTPO AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц.

Xiaomi 12 Pro
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

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