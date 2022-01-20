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Топ-менеджер Xiaomi анонсировал новый суперфлагман

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Xiaomi 12 Pro станет не самым главным флагманом 2022 года, китайская компания в текущем году выпустит еще более продвинутый смартфон.

На это намекнул представитель Xiaomi Ван Тенг Томас. В частности, он сообщил о появлении нового устройства, которое превзойдет по камерам Xiaomi 12 Pro.

Намек представитель Xiaomi сделал снимком кружки с надписью Big Cup XL. Это указывает на прежние внутренние обозначения производителя для Mi 11.

Ранее Big Cup использовали для внутренней маркировки Mi 11 и Mi 11 Pro, а Super Big Cup применили для Mi 11 Ultra.

Уже сообщалось, что в модельном ряду Xiaomi выше Xiaomi 12 Pro станет линейка Mix 5 и Mix 5 Pro, которая должна появится на рынке весной.

Xiaomi Xiaomi 12 Pro
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