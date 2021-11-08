Xiaomi 12 на базе Snapdragon 898 проходит сертификацию EEC

Ожидается, что Xiaomi проведет мероприятие по запуску нового продукта к концу этого или в начале следующего года, чтобы объявить о своих флагманских смартфонах следующего поколения — серии Xiaomi 12, которые будут оснащены чипсетом Qualcomm Snapdragon 898.

В отличие от своих предшественников, похоже, что наряду с запуском в Китае смартфоны серии Xiaomi 12 также появятся на мировых рынках. Глобальные версии Xiaomi 12 и 12 Pro с номерами моделей 2201122G и 2201123G получили сертификацию EEC, что указывает на скорый запуск.

Кроме того, Xiaomi 12 с номером модели 2201122G также прошел процесс сертификации BIS, что указывает на то, что смартфон также готовится к запуску в Индии, возможно, с моделями Redmi Note 11 Pro / Pro +.

Ожидается, что смартфоны серии Xiaomi 12 довольно скоро войдут в фазу массового производства, а затем к ним присоединится Xiaomi MIX 5 . Если верить отчетам, то ожидается, что стандартная модель Xiaomi 12 будет запущена в декабре этого года, а модели Pro и Ultra будут запущены в начале следующего года.

Что касается технических характеристик, ожидается, что Xiaomi 12 будет иметь изогнутый дисплей и выровненное по центру отверстие для перфорации. Он будет иметь экран 2K с частотой обновления 120 Гц и будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти.

Ожидается, что телефон будет иметь 50-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL GN5 в качестве основной камеры, в то время как два других сенсора будут широкоугольными и сверхширокоугольными объективами. Устройство может работать под управлением операционной системы Android 12 с собственным интерфейсом MIUI компании и иметь поддержку быстрой зарядки 120 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Источник — Astera.