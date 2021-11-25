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Xiaomi 12 может иметь изогнутый дисплей и симметричные стереодинамики

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Xiaomi готовится к выпуску своего последнего флагманского телефона Xiaomi 12. Запуск устройства запланирован на следующий месяц, но перед его выпуском аналитик раскрыл некоторые подробности о грядущем смартфоне.

Xiaomi 12 может иметь изогнутый дисплей и симметричные стереодинамики

Согласно известному специалисту Weibo DigitalChatStation, премиальный смартфон нового поколения китайского технологического гиганта будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с поддержкой OIS, сверхширокоугольным объективом и макросенсором. Кроме того, он добавил, что изогнутый дисплей с обеих сторон будет стандартом для всей серии Xiaomi 12. Инспектор также заявил, что серия 12 также будет иметь симметричный дизайн стереодинамиков.

Другими словами, мы можем ожидать двойную стереосистему. Серия Xiaomi 11 последнего поколения также отличалась дизайном с двумя динамиками, хотя стереодинамики имели асимметричный дизайн.

Xiaomi 12 может иметь изогнутый дисплей и симметричные стереодинамики

Согласно предыдущим отчетам, компания также работает над моделью Xiaomi 12X вместе с базовым вариантом. В то время как 12X, как ожидается, будет иметь SoC Qualcomm Snapdragon 870, флагманская модель станет одним из первых смартфонов с мобильной платформой Snapdragon 8 Gen 1 следующего поколения.

Источник — Astera.

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