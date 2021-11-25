Xiaomi 12 и Xiaomi 12X могут быть представлены 12 декабря

Ожидается, что некоторые бренды вскоре представят в Китае двойные флагманские телефоны. Например, Motorola готовится к запуску в Snapdragon 888 Plus питание Грань S30 и Snapdragon 8 Gen1 питание Edge X в Китае. Свежая информация показывает, что Xiaomi может анонсировать свои двойные флагманские телефоны 12 декабря на домашнем рынке.

Согласно MyDrivers , типстер Digital Chat Station сообщил, что Xiaomi 12X будет анонсирован вместе с Xiaomi 12 12 декабря на внутреннем рынке. Ожидается, что первый будет оснащен чипсетом Snapdragon 870, тогда как последний может стать одним из первых телефонов с мобильной платформой Snapdragon 8 Gen 1.

Предыдущие отчеты показали, что Xiaomi 12X может иметь 6,28-дюймовый дисплей с разрешением Full HD + 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он может быть оснащен панелью AMOLED, которая будет интегрирована со сканером отпечатков пальцев на экране.

Сзади у него 50-мегапиксельная основная камера. Однако неясно, есть ли у него тройная или четырехкамерная установка. Для селфи он может быть оснащен 20-мегапиксельной фронтальной камерой. Скорее всего, в нем будет батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 67 Вт и беспроводную зарядку 33 Вт.

Точных сведений о Xiaomi 12 пока нет.