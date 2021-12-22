Xiaomi 11i с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт дебютирует 6 января 2022 года

Китайская компания в начале января анонсирует смартфон, который можно зарядить полностью всего за 15 минут.

Речь идет о смартфоне Xiaomi 11i с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт, который дебютирует 6 января 2022 года на территории Индии. На этой презентации представят и другие новинки, на что указывает тизерное изображение, опубликованное производителем. В смартфоне Xiaomi 11i применят технологию быстрой зарядки HyperCharge, с которой полностью зарядить аккумулятор можно будет всего за 15 минут.

Такая технология уже реализована в недавно вышедшем в Китае Redmi Note 11 Pro+. Предполагается, что в Индии будет представлен как раз переименованный Redmi Note 11 Pro+. В этом смартфоне установлен 6,67-дюймовый экран, процессор MediaTek Dimensity 920 5G, камера с модулями на 108, 8 и 2 Мп и батарея емкостью 4500 мА•ч.