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Microsoft представила бюджетную игровую консоль Xbox Series S

09.09.2020 10:13

Microsoft представила бюджетную игровую консоль Xbox Series S

Через несколько часов после крупной утечки информации о консоли Microsoft Xbox Series S компания официально подтвердила свое существование. В своем твите Microsoft описывает Series S как «производительность следующего поколения в самой маленькой консоли Xbox» и указывает цену как ранее просочившуюся цифру в 299 долларов. В Великобритании это будет стоить 249,99 фунтов стерлингов. Это наступит 10 ноября, как сообщила компания позже в новом трейлере.

Microsoft представила бюджетную игровую консоль Xbox Series S

Прилагаемое изображение дает лучший взгляд на Series S, чем первое просочившееся изображение, демонстрируя, насколько он тонкий и подтверждая отсутствие дисковода. Как и в случае с просочившимися изображениями, Series S изображен стоящим вертикально, но ориентация логотипа Xbox предполагает, что он будет чаще использоваться в традиционной горизонтальной конфигурации.

Это все, что касается объявления прямо сейчас — Microsoft заявляет, что «скоро» поделится дополнительной информацией.

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