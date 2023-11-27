Xbox и Meister Watches представили лимитированную версию обычных часов

Xbox представила ограниченную серию игровых часов.

Компания Microsoft расширяет линейку продуктов Xbox за счёт сотрудничества с производителем часов Meister Watches. Новые часы выполнены в белом цвете, вдохновлённом дизайном Xbox-контроллера. Особый акцент — фирменный «ледяной кристалл» бренда.

Часы оснащены сменными силиконовыми ремешками чёрного и белого цвета. Представлена ограниченная серия из 250 экземпляров.

Хотя это не «умные» часы, модель оснащена функциями отображения даты, дня недели и водонепроницаемостью до 50 м. Новинка будет стоить $80.