Xbox Game Pass сможет появиться на iPhone

Еще в августе стало известно, что Microsoft в конце концов не будет переносить Project xCloud на iOS, потому что ограничения Apple App Store означали, что каждую игру придется рассматривать индивидуально.

Теперь Apple частично уступила. Правила App Store были обновлены, чтобы явно разрешить такие приложения как Game Pass и Stadia, но с большим подвохом. Хотя в потоковом сервисе может быть центральное «приложение-каталог» для выбора игр, для любого потокового заголовка потребуется собственное специальное приложение.

Причина этого остается неясной. В конце концов, приложение Netflix не требует приложения для каждого фильма, и Kindle не создает новое приложение для каждой книги, которую вы покупаете. Но для игр правила другие, и для каждой игры потребуется отдельный список в App Store, некоторые базовые функции при загрузке и отношения разработчика с Apple. Для каждой загруженной игры также потребуются покупки в приложении, чтобы «разблокировать функции или возможности».

Достаточно сказать, что Microsoft не удовлетворена этим компромиссом. «Это по-прежнему неприятно для клиентов», — сказал Tom’s Guide представитель Microsoft. «Геймеры хотят сразу перейти к игре из своего тщательно подобранного каталога в одном приложении, как они это делают с фильмами или песнями, и им не нужно загружать более 100 приложений, чтобы играть в отдельные игры из облака. Мы стремимся ставить геймеров в центр всего, что мы делаем, и обеспечение отличного опыта — основа нашей миссии».

Не сразу ясно, является ли это заявление просто агитирующим за новые уступки или знаком того, что Microsoft решит, что Game Pass лучше всего оставить для устройств, отличных от Apple. Но, учитывая, что Apple, как известно, сокращает количество подписок на свои устройства на 30% (15% после первого года), вполне вероятно, что Microsoft рассматривает свои варианты, даже если она публично не заявила что поступит иначе.

Вся эта ситуация без сомнения играет на руку для Samsung, которые очень подчеркнули, что и Galaxy Note 20, и Galaxy Note 20 Ultra поддерживают Xbox Game Pass. У Samsung есть не только оптимизация потоковой передачи, но и эксклюзивный контент Samsung для подписчиков Game Pass. По предварительным заказам был даже бесплатный Game Pass на три месяца, и был специальный геймерский комплект с контроллером.

Для геймеров, присматривающихся к iPhone 12, флагманские конкуренты Samsung могут внезапно показаться немного более привлекательными. И вы можете представить, что компания не упустит возможность сделать грядущий Galaxy S21 столь же дружественным к Game Pass.