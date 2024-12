Xbox 2025: Ожидаются новые игры и три загадочных анонса

В 2025 году Xbox ожидает насыщенный год с множеством новых игр. Уже известно о как минимум пяти крупных релизах, но, по информации инсайдера @Shpeshal_Nick, будет еще как минимум три неанонсированные игры, одна из которых, по его словам, удивит фанатов.

Среди уже известных игр на 2025 год:

The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment

Avowed от Obsidian Entertainment

South of Midnight от Compulsion Games

DOOM: The Dark Ages от id Software

Fable от Playground Games

С учетом большого числа студий под крылом Microsoft, список потенциальных релизов может быть весьма разнообразным. Например, среди возможных игр могут быть State of Decay 3 или Clockwork Revolution.

Кроме того, Activision, скорее всего, выпустит новый титул в серии Call of Duty, а также может анонсировать что-то от Blizzard.

Хотя ожидания высоки, стоит помнить, что никаких официальных подтверждений о дополнительных играх пока нет, и информацию следует воспринимать с осторожностью.

источник