Xbox 2025: Ожидаются новые игры и три загадочных анонса

В 2025 году Xbox ожидает насыщенный год с множеством новых игр. Уже известно о как минимум пяти крупных релизах, но, по информации инсайдера @Shpeshal_Nick, будет еще как минимум три неанонсированные игры, одна из которых, по его словам, удивит фанатов.
Среди уже известных игр на 2025 год:
The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment
Avowed от Obsidian Entertainment
South of Midnight от Compulsion Games
DOOM: The Dark Ages от id Software
Fable от Playground Games
С учетом большого числа студий под крылом Microsoft, список потенциальных релизов может быть весьма разнообразным. Например, среди возможных игр могут быть State of Decay 3 или Clockwork Revolution.
Кроме того, Activision, скорее всего, выпустит новый титул в серии Call of Duty, а также может анонсировать что-то от Blizzard.
Хотя ожидания высоки, стоит помнить, что никаких официальных подтверждений о дополнительных играх пока нет, и информацию следует воспринимать с осторожностью.