WWDC: Apple представила macOS 15 Sequoia

Обновление включает несколько новых функций, которые углубляют интеграцию с iPhone и внедряют искусственный интеллект.

На конференции WWDC компания Apple представила свою последнюю операционную систему для настольных компьютеров — macOS 15 Sequoia.

Одной из главных новинок является расширенная функциональность браузера Safari, который теперь способен пересказывать веб-страницы, разделять их на абзацы и извлекать информацию о встречающихся на сайте изображениях, видео и музыке.

Режим чтения также улучшился, эффективнее отделяя текст от остального контента. Кроме того, добавлена возможность заменить фон на изображение во время видеозвонка.

Apple Intelligence, набор инструментов искусственного интеллекта, в основном ориентирован на работу с текстом. Нейросеть помогает корректировать, обобщать и составлять текст в приложениях, таких как «Почта» и «Заметки».

В macOS 15 Sequoia также появилась функция удаленного управления iPhone с отображением его экрана на компьютере Mac. Эта функция называется iPhone Mirroring и работает, когда iPhone подключен к зарядному устройству и находится в той же Wi-Fi-сети, что и ПК или ноутбук. Она позволяет не только отображать содержимое экрана iPhone, но и передавать файлы между устройствами, просто перетаскивая их.

В macOS 15 Sequoia также добавлено стандартное приложение «Пароли», которое совместимо как с устройствами Apple, так и с компьютерами под управлением Windows. Среди других изменений Apple выделила функцию «примагничивания» окон к углам экрана, что облегчает работу в режиме многозадачности.

Бета-версия macOS 15 Sequoia станет доступна в июле, а стабильная версия будет выпущена осенью текущего года.