Меню
Поиск

USD/RUB: 73.15 EUR/RUB: 85.92 BTC/USD: 8756.9

12 сентября : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

WSJ уличил TikTok в слежке за пользователями Android-смартфонов

12.08.2020 19:40

В слежке за пользователями были замечены практически все популярные интернет-сервисы, и в этот раз под подозрение попал видеосервис TikTok.
По данным специалистов, сервис в течение года на Android-смартфонах хранил данные о MAC-адресах устройств.

Как пишет газета The Wall Street Journal, сервис как минимум 15 месяцев собирал данные пользователей, несмотря на то что в 2015 году компания Google запретила через магазин Google Play распространять приложения, которые отслеживают MAC-адреса.

TikTok уже обновила приложение, и изменила уровень шифрования, чтобы скрыть следы слежки.

Специалисты полагают, что разработчики TikTok могут следить за пользователями, даже если они в настройках изменят настройки конфиденциальности, так как MAC-адрес устройства является постоянным и его нельзя изменить, а значит хакеры могут постоянно видеть в каком месте находится смартфон.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги