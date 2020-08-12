WSJ уличил TikTok в слежке за пользователями Android-смартфонов

В слежке за пользователями были замечены практически все популярные интернет-сервисы, и в этот раз под подозрение попал видеосервис TikTok.

По данным специалистов, сервис в течение года на Android-смартфонах хранил данные о MAC-адресах устройств.

Как пишет газета The Wall Street Journal, сервис как минимум 15 месяцев собирал данные пользователей, несмотря на то что в 2015 году компания Google запретила через магазин Google Play распространять приложения, которые отслеживают MAC-адреса.

TikTok уже обновила приложение, и изменила уровень шифрования, чтобы скрыть следы слежки.

Специалисты полагают, что разработчики TikTok могут следить за пользователями, даже если они в настройках изменят настройки конфиденциальности, так как MAC-адрес устройства является постоянным и его нельзя изменить, а значит хакеры могут постоянно видеть в каком месте находится смартфон.