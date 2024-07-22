WSJ: серьезный сбой Windows случился из-за соглашения Microsoft с Еврокомиссией

«Великий сбой компьютеров произошел из-за спора между Microsoft и Еврокомиссией», сообщает газета The Wall Street Journal.

Представитель Microsoft объяснил, что компания не может защитить свою операционную систему так, как это сделала Apple, из-за соглашения с Еврокомиссией. В 2009 году Microsoft согласилась дать разработчикам защитного ПО такой же доступ к Windows, как у самой компании.

Windows имеет открытую структуру, позволяющую разработчикам создавать мощное программное обеспечение, которое тесно взаимодействует с операционной системой. Однако, когда возникает ошибка, ее последствия могут быть катастрофическими, и именно так и произошло.

В то время как компьютеры на базе Windows испытывали сбои по всему миру, компьютеры от Apple продолжали работать. Это связано с тем, что разработчики приложений для Apple не имеют такого глубокого доступа к операционной системе, как у Windows.