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WSJ: мошенники научились красть iPhone с последующей блокировкой хозяина

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Система взлома украденного iPhone оказалась очень примитивная, но действует безотказно.
Прежде чем похитить смартфон у пользователя, злоумышленник подсматривает код, которым разблокируется устройство, этим кодом можно отменить работу Face ID и Touch ID, а также изменить пароль, и даже заблокировать пользователя на других устройствах.

Помимо этого злоумышленник через настройки получает 28-значный ключ восстановления доступа к учетной записи, и полностью перехватывает учетную запись, тем самым он получает полный доступ к настройкам, и отменяет работу функции «Найти iPhone».

После таких манипуляций найти устройство практически невозможно.

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