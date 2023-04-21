WSJ: мошенники научились красть iPhone с последующей блокировкой хозяина

Система взлома украденного iPhone оказалась очень примитивная, но действует безотказно.

Прежде чем похитить смартфон у пользователя, злоумышленник подсматривает код, которым разблокируется устройство, этим кодом можно отменить работу Face ID и Touch ID, а также изменить пароль, и даже заблокировать пользователя на других устройствах.

Помимо этого злоумышленник через настройки получает 28-значный ключ восстановления доступа к учетной записи, и полностью перехватывает учетную запись, тем самым он получает полный доступ к настройкам, и отменяет работу функции «Найти iPhone».

После таких манипуляций найти устройство практически невозможно.