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WSJ: Google Play удалил приложения со скрытым программным обеспечением для сбора данных

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Google почистила магазин приложений от вредоносного ПО, в котором содержался код для тайного сбора данных пользователя.

В приложениях, размещенных в Google Play, был обнаружен специальный код, который позволят красть данные со смартфона.

Вредоносный код был найден в программах для использования на дорогах и для чтения QR-кодов, а также в нескольких мусульманских молитвенных приложениях, пишет газета The Wall Street Journal.

Удалось узнать, что написанием кода занималась панамская компания, которая связана с оборонным подрядчиком из штата Вирджиния.

Опасность кода связана с тем, что он находился в очень популярных программах, которые из Google Play загрузили более 10 млн раз.

Google Google Play
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