WP: Apple запустила iOS 17 с защитой от нежелательного сексуального контента

С 18 сентября 2023 года Apple выпустила публичную версию iOS 17.

Одной из главных функций стала защита от нежелательного входящего контента сексуального характера. Функция получила название «Предупреждение о нецензурном или неприемлемом контенте».

Она использует нейросетевой алгоритм для обнаружения обнаженных тел на изображениях и в видео, которые затем автоматически размываются.

Пользователь получает уведомление и может принять или отклонить такой контент. Фильтр работает в iMessage, FaceTime и AirDrop на устройствах с iOS 17. Настройки функции есть в разделе «Конфиденциальность и безопасность».

Таким образом, новая iOS 17 получила функцию фильтрации нежелательных медиаконтентов при обмене сообщениями и файлами.