World of Warcraft в скором времени может появиться на игровых консолях Xbox

На BlizzCon 2023 было объявлено о настоящей сенсации в мире онлайн-игр – культовая MMORPG World of Warcraft может впервые перейти на игровые консоли.Эта долгожданная новость витала в воздухе уже почти два десятилетия, но теперь она становится ближе к реальности.

Вице-президент и исполнительный продюсер World of Warcraft в компании Blizzard Entertainment, Холли Лонгдейл, подтвердила, что они серьезно рассматривают эту возможность. С момента запуска игры в 2004 году, перенос ее на игровые консоли казался невозможным. Однако сегодня, когда преграды между платформами практически устранены, а мощность консолей, таких как Xbox Series X, впечатляет, мечта может стать реальностью.

Лонгдейл отметила, что технические трудности уже не представляют непреодолимого препятствия, и команда Blizzard «довольно хорошо подготовлена» для такого шага. Особенно это актуально после недавнего приобретения компанией Microsoft Gaming Blizzard Entertainment.

Перенос World of Warcraft на игровые консоли может привлечь новых игроков и предоставить уже существующим игрокам возможность наслаждаться игрой на других платформах. Однако на данный момент нет конкретных деталей и даты релиза этого перехода.