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Woke Studio представила робота-хирурга для имплантации чипов Neuralink

11.09.2020 20:54

Технический миллиардер Илон Маск представил новаторскую технологию взлома мозга, которая может создавать интерфейс между человеческим мозгом и компьютером.

В пятницу, 29 августа, на уникальном мероприятии технический миллиардер Илон Маск представил новаторскую технологию взлома мозгов, которая может разработать интерфейс между человеческим мозгом и компьютером.

Woke Studio представила робота-хирурга для имплантации чипов Neuralink

Маск назвал это «Fitbit в вашем черепе с крошечными проводами», когда представил устройство LINK V0.9 с демонстрацией на трех свиньях. Он также продемонстрировал хирургического робота, который будет использоваться для имплантации устройства, разработанного его компанией Neuralink в партнерстве с Woke Studio. Прототип, представленный на сегодняшнем мероприятии, имеет около 1000 каналов и имеет размер 23×8 мм, что, по словам Маска, «прекрасно вписывается в ваш череп».

Устройство с 24-часовым временем автономной работы может выполнять ряд задач, например, заранее предупреждать о возможном сердечном приступе, помимо обычного мониторинга в умных часах. Он также может воспроизводить музыку по команде, поскольку Маск описывает его как «телефон в вашем мозгу».

LINK V0.9 может быть установлен в течение нескольких часов без общей анестезии, заявил Илон Маск во время презентации. Робот отрезает часть черепа размером с монету и вставляет устройство, прежде чем приклеить эту часть суперклеем.

«Мы не пытаемся собрать деньги или сделать что-то еще, но главная цель — убедить великих людей прийти работать в Neuralink и помочь нам воплотить продукт в жизнь — сделать его доступным, надежным и таким, чтобы любой, кто хочет, может быть один. Наша цель — решить важные проблемы с позвоночником и мозгом с помощью безупречно имплантированного устройства. Реальность такова, что почти у каждого со временем разовьются какие-то неврологические проблемы. Они варьируются от незначительных до очень серьезных. Важно то, что имплантируемое устройство может решить все эти проблемы», — сказал Маск во время презентации.

Корпорацию Neuralink, основанную Илоном Маском, в настоящее время возглавляет генеральный директор Джаред Бирчалл со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Это первая в своем роде компания, которая занимается разработкой имплантируемых интерфейсов мозг-машина. Впервые о компании было объявлено в 2017 году, а в 2019 году она сообщила об успешном проведении тестов имплантируемого интерфейса мозг-машина на мышах и обезьянах.

По имеющимся данным, компания получила 100 миллионов долларов финансирования от Илона Маска и в настоящее время управляется одними из самых продвинутых нейробиологов из различных ведущих университетов мира.

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