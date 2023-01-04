Withings представила первый в мире «унитазный» гаджет U-Scan

Новый гаджет, который в прямом смысле нужно поместить в унитаз, представили в рамках выставки CES 2023.

Withings представила первый в мире «унитазный» гаджет, получивший название U-Scan. Этот необычный аппарат помещается в унитаз и создан для анализа мочи.

По сути это небольшая гладкая шайба, в которой есть оптический датчик и сменный картридж. Последний способен работать три месяца.

Гаджет сам забирает необходимое количество мочи, анализирует ее, а результаты можно посмотреть в мобильном приложении. Перечень показателей, которые будет анализировать устройство, зависит от самой капсулы.

Остается добавить, что мыть гаджет не потребуется, так как его оснастили функцией самоочищения. Еще он может различать членов семьи и отправлять результаты на разные устройства.