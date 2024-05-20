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Windows XP запустили на старом процессоре Intel

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Энтузиаст по имени Диетмар провел интересный эксперимент, в котором запустил операционную систему Windows XP на очень старом процессоре Intel.

Windows XP запустили на старом процессоре Intel

Фактически, сама операционная система была выпущена на 12 лет позже, чем этот процессор. Сотрудники Microsoft даже не ожидали, что Windows сможет работать на таком устаревшем процессоре.

Процессор Intel i486 не является совместимым с Windows XP, поэтому Диетмар провел несколько оптимизаций для запуска. Он заменил некорректные инструкции на те, которые понимает этот процессор.

Кроме того, существовало различие в требованиях к мощности: Windows XP требует процессор Intel Pentium (586) или совместимый с ним, работающий на частоте 233 МГц или выше. В то время как Intel i486 не может работать на такой высокой частоте и ограничен до 150 МГц.

В итоге Диетмар смог запустить Windows XP на этом устаревшем процессоре и даже поделился модифицированным образом операционной системы, который может быть использован на любом совместимом компьютере.

Однако работа операционной системы неидеальна, и на скриншотах можно увидеть некорректную информацию о системе.

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