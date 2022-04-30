Операционную систему Windows XP 2021 года запустили на процессоре с частотой 1 МГц

Windows XP ранее пользовалась огромной популярностью. Эта ОС была не очень требовательна к «железу», но для ее работы требовался процессор с минимальной частотой 233 МГц.

Но как оказалось, для работы можно было использовать чип и с более низкой частотой. Энтузиаст смог запустить Windows XP на процессоре с частотой 1 МГц, правда операционная система запускалась на платформе целых три часа.

Даже после загрузки энтузиаст смог произвести некоторые манипуляции на компьютере, но через полчаса работы операционная система дала сбой и выдала «синий экран смерти».

