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Windows стала блокировать утилиты для мониторинга оборудования

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Пользователи начали жаловаться, что «Защитник Windows» блокирует программы для мониторинга оборудования, такие как Razer Synapse, MSI Afterburner и другие. Эти приложения теперь помечаются системой как хакерские инструменты и помещаются в карантин.

Проблема связана с драйвером WinRing0, который обеспечивает низкоуровневый доступ к аппаратному обеспечению. Хотя сам драйвер не является вирусом, он считается небезопасным, так как может быть использован хакерами для несанкционированного доступа. Уязвимость этого драйвера известна с 2020 года.

Компания Razer выпустила обновление для своего приложения Synapse, рекомендуя пользователям перейти на версию 4, которая не использует этот драйвер и не блокируется защитой Windows.

Тем, кто использует другие утилиты, предлагается на свой страх и риск разрешить работу WinRing0, чтобы восстановить функциональность программ. Однако это увеличивает риск хакерских атак.

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