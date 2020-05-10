Windows сделала ноутбук MacBook Air 2020 ярче

При установке на MacBook Air 2020 через BootCamp операционной системы Windows в ноутбуке на 30% повышается яркость.

Специалисты Notebookcheck при помощи калибратора замерили максимальную яркость экрана MacBook Air 2020.

При активной MacOS яркость дисплея составляет 415 кд/кв.м, а если переключится на Windows то яркость дисплея вырастает до 550 кд/кв.м.

В Apple не стали комментировать ситуацию с яркостью экрана ноутбука, но есть несколько предположений, почему в ноутбуке ограничили яркость дисплея.

Предположительно, в MacBook Air 2020 установлены не самые лучшие матрицы, и для того чтобы они удовлетворительно работали, в компании программно ограничили яркость.

Нельзя исключать и вариант, что в компании не смогли на 550 кд/кв.м обеспечить точную цветопередачу или снижением яркости экрана решили дистанцировать MacBook Air от MacBook Pro 13.