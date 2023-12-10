Windows Central: Windows 12 выйдет во второй половине 2024 года

Согласно информации из Windows Central, ожидается, что следующее крупное обновление операционной системы Windows, известное как Windows 12, будет выпущено во второй половине 2024 года. RTM-версия (готовая к выпуску) планируется в апреле, но окончательная версия будет доступна только к августу. Большое обновление текущей Windows 11, которое будет распространяться через обновление по воздуху, ожидается в сентябре или октябре 2024 года.

Windows 12 будет акцентировать внимание на искусственном интеллекте (ИИ). Искусственный интеллект будет интегрирован во всю операционную систему, и для его работы потребуется новое аппаратное обеспечение с нейронным процессором (NPU), который будет ускорять задачи ИИ.

Однако возникает проблема, поскольку NPU доступен только в последних поколениях процессоров Intel и AMD. Это означает, что на компьютерах с такими процессорами все функции ИИ будут работать полностью, в то время как на компьютерах с обычными процессорами без NPU функции ИИ будут ограничены или вовсе недоступны.