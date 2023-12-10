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Windows Central: Windows 12 выйдет во второй половине 2024 года

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Согласно информации из Windows Central, ожидается, что следующее крупное обновление операционной системы Windows, известное как Windows 12, будет выпущено во второй половине 2024 года. RTM-версия (готовая к выпуску) планируется в апреле, но окончательная версия будет доступна только к августу. Большое обновление текущей Windows 11, которое будет распространяться через обновление по воздуху, ожидается в сентябре или октябре 2024 года.

Windows 12 будет акцентировать внимание на искусственном интеллекте (ИИ). Искусственный интеллект будет интегрирован во всю операционную систему, и для его работы потребуется новое аппаратное обеспечение с нейронным процессором (NPU), который будет ускорять задачи ИИ.

Однако возникает проблема, поскольку NPU доступен только в последних поколениях процессоров Intel и AMD. Это означает, что на компьютерах с такими процессорами все функции ИИ будут работать полностью, в то время как на компьютерах с обычными процессорами без NPU функции ИИ будут ограничены или вовсе недоступны.

Windows 12
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