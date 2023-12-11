Windows 12 не будет полноценно работать на процессорах без нейромодуля

Microsoft работает над следующим крупным обновлением операционной системы Windows, которое пока известно как Hudson Valley. Ожидается, что это обновление, которое будет выпущено во II половине 2024 года, принесет значительные изменения для пользователей.

Одной из главных особенностей обновления будет акцент на возможностях искусственного интеллекта (ИИ). Уже сейчас Windows 11 поддерживает ИИ-эффекты для камеры и микрофона, которые активируются с помощью специализированного нейронного процессора (NPU). В Hudson Valley ожидается расширение этих функций, включая возможность анализировать содержимое экрана и предоставлять контекстные подсказки для запуска проектов или приложений на основе просматриваемой информации.

Microsoft также работает над улучшением своего помощника Copilot, который будет запоминать действия и задачи, выполняемые на ПК, и превращать их в «поисковую память». Это позволит использовать эти данные в любое время, улучшая функциональность поиска в Windows.

Некоторые из новых функций ИИ могут потребовать специализированного оборудования NPU для своей работы. Однако это требование не означает, что Windows 12 не будет работать на процессорах без нейромодуля. Microsoft обычно стремится обеспечить обратную совместимость с различными поколениями процессоров и оборудования при выпуске обновлений операционной системы.