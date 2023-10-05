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Windows 12 будет распространяться по подписочной схеме

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Некоторые эксперты предполагают, что в будущем Microsoft может перевести операционную систему Windows на подписочную модель распространения, аналогично офисному пакету Microsoft 365. Это предположение основывается на фрагментах кода, обнаруженных в одной из тестовых сборок Windows 11.

В частности, в сборке Canary, предназначенной для проверки нововведений, были найдены строки с упоминанием терминов «Издание по подписке», «Тип подписки» и «Статус подписки». Такие упоминания могут указывать на разработку подписной версии операционной системы.

Это открытие связывают с ранними слухами о предстоящей версии Windows 12 и её облачном варианте для менее мощных ПК. Однако подписная модель, вероятно, будет дополнением, а не заменой традиционной Windows.

Сроки выхода Windows 12 пока неизвестны, её презентацию относят не ранее 2024 года. Релиз может состояться в 2025 году. Данные предположения нуждаются в официальном подтверждении компанией.

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