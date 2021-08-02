Windows 11 выйдет с обновленным приложением Microsoft Paint and Photos

Последняя версия Windows выйдет со свежим редизайном своего культового приложения MS Paint and Photos. Microsoft только что представила новый современный интерфейс и внешний вид двух приложений, которые соответствуют эстетике дизайна Windows 11.

Американский технический гигант незаметно поделился первым проблеском новой визуальной модернизации приложения Paint and Photos. Судя по всему, компания работает над новым дизайном почти для всех стандартных приложений для Windows 11. Другими словами, другие базовые предустановленные приложения, такие как Часы, Диктофон, Калькулятор, Офис, Блокнот и другие, также будут получать визуальные эффекты.

В новой версии Windows приложение MS Paint and Photos заменит традиционное ленточное меню заголовком Fluent, который похож на новый проводник и совпадает с остальными визуальными элементами операционной системы. Если посмотреть на изображения, предоставленные Microsoft, новое приложение Paint также будет иметь упрощенную панель инструментов. Кроме того, его заголовок Fluent также будет содержать некоторые важные функции, такие как «Файл», «Редактировать» кисти и другие функции.

Новый капитальный ремонт также добавит простые значки для выполнения основных задач. Компания начнет выпуск обновленных стандартных приложений для Windows 11 в течение следующих нескольких недель для получения отзывов от потребителей. Наряду с этими приложениями компания также работает над новым внешним видом и клиентом Microsoft Teams для ОС.

Источник — Astera.