Данные Valve о предпочтениях геймеров на игровой платформе Steam показывают, что доля операционной системы Windows 11 среди геймеров значительно выросла.

По данным за апрель 2024 года, Windows 11 установлена на 45 процентах компьютеров геймеров, что является рекордной отметкой. За последний месяц её доля выросла на 3,5 процента.

В то же время, доля Windows 10 сократилась до 51 процента, уменьшившись на 3,4 процента за последние 30 дней. Windows 7 и 8 составляют незначительную долю — 0,43 и 0,08 процента соответственно.

Windows по-прежнему остается самой популярной операционной системой среди геймеров, установленной на почти 97 процентах компьютеров. Доли Linux и macOS составляют 1,9 и 1,35 процента соответственно.

В отчете Steam также указывается, что наиболее распространенные характеристики компьютеров геймеров включают 16 гигабайт оперативной памяти, процессор с тактовой частотой от 2,3 до 2,69 гигагерц, видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060 и дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей.

Английский язык является основным языком для 33 процентов геймеров на платформе.