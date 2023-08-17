Windows 11 позволит удалить «Камеру», Cortana и другие стандартные приложения

Пользователям операционной системы Windows 11 от компании Microsoft разрешили удалить больше предустановленных приложений. Эта новая возможность доступна пользователям одной из тестовых сборок Windows 11 по программе предварительной оценки Windows Insider.

Теперь пользователи имеют возможность удалить стандартные приложения, такие как «Камера», «Cortana», «Фотографии», «Люди», а также клиент для подключения к удаленным рабочим столам (Remote Desktop).

По информации издания The Verge, ожидается, что эта функция станет доступна для всех пользователей Windows 11 в ближайшие недели. Несмотря на то, что большинство из этих приложений имеют небольшой объем, добавление этой возможности позволит пользователям экономить пространство в списке приложений.

Следующее крупное обновление для Windows 11, по данным The Verge, ожидается в сентябре. В этом обновлении, помимо других изменений, пользователи получат встроенную поддержку файлов RAR и 7-Zip.