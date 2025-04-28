Windows 11 позволит отключить фильтрацию мата при голосовом наборе

Microsoft добавила в Windows 11 новую функцию, позволяющую пользователям отключать фильтрацию нецензурной лексики при голосовом вводе текста. Об этом сообщает издание The Verge.

Ранее при использовании голосового набора, активируемого сочетанием клавиш Win + H, система автоматически заменяла ненормативную лексику символами «*», что вызывало недовольство некоторых пользователей. Теперь в настройках появилась новая опция «Фильтр нецензурной лексики», которая позволяет отключить автоматическую цензуру и диктовать текст без изменений.

Функция уже доступна участникам программы Windows Insider в бета-канале и тестируется на устройствах категории Copilot+ ПК — новых моделях на базе Windows 11, выпущенных в прошлом году. В случае успешного тестирования Microsoft планирует сделать эту возможность доступной для всех пользователей операционной системы в ближайшие месяцы.

Нововведение делает голосовой набор более гибким и удобным, особенно для неформального общения, творческих проектов и ситуаций, когда важна точная передача речи без искажений.