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Windows 11 позволит отключить фильтрацию мата при голосовом наборе

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Microsoft добавила в Windows 11 новую функцию, позволяющую пользователям отключать фильтрацию нецензурной лексики при голосовом вводе текста. Об этом сообщает издание The Verge.

Ранее при использовании голосового набора, активируемого сочетанием клавиш Win + H, система автоматически заменяла ненормативную лексику символами «*», что вызывало недовольство некоторых пользователей. Теперь в настройках появилась новая опция «Фильтр нецензурной лексики», которая позволяет отключить автоматическую цензуру и диктовать текст без изменений.

Функция уже доступна участникам программы Windows Insider в бета-канале и тестируется на устройствах категории Copilot+ ПК — новых моделях на базе Windows 11, выпущенных в прошлом году. В случае успешного тестирования Microsoft планирует сделать эту возможность доступной для всех пользователей операционной системы в ближайшие месяцы.

Нововведение делает голосовой набор более гибким и удобным, особенно для неформального общения, творческих проектов и ситуаций, когда важна точная передача речи без искажений.

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