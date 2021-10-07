Windows 11 плохо работает с процессорами AMD Ryzen SoC

Долгожданное и самое крупное преобразование, которое должно было произойти со стороны Microsoft , наконец -то началось официально. Windows 11 уже здесь и оправдывает ажиотаж. Но единственная группа пользователей, недовольных Windows 11, — это те, кто использует машины на базе процессоров AMD Ryzen . Компания сообщила, что чипы AMD могут столкнуться с падением производительности до 15 процентов в некоторых случаях.

По-видимому, есть две проблемы , которые беспокоили владельцев устройств на базе AMD с Windows 11. Во-первых, Windows 11 может утроить задержку кэша L3. AMD считает, что это может привести к снижению производительности на 3-5 процентов, а в некоторых играх, специально используемых для киберспорта , производительность может упасть до 15 процентов.

Второй нацелен на технологию AMD «предпочтительное ядро», которая обычно направлена ​​на перенос потоков на самое быстрое ядро ​​процессора. AMD предупредила пользователей с более чем 8 ядрами о TDP, где проблемы с производительностью более заметны.

Что ж, хорошо, что и AMD, и Microsoft уже занимаются этим и заявили, что они «активно исследуют эти известные проблемы для решения с помощью обновлений программного обеспечения». Есть два обновления, обновление Windows и обновление программного обеспечения, которые запланированы на конец этого месяца, чтобы решить текущие проблемы. Между тем, использование Windows 10 кажется единственным разумным вариантом.