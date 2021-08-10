Microsoft недавно выпустила бета-версию операционной системы Windows 11, и разработчики уже экспериментируют с ней. Вскоре после выхода первого превью Windows 11 ОС была перенесена на смартфон Lumia 950 XL.

Теперь, в рамках дальнейшего развития, связанного с этим, был добавлен новый номеронабиратель для смартфона , который предназначен для работы в Windows вместо Windows Mobile. Симона Франко, студентка факультета компьютерной инженерии, создала этот номеронабиратель.

Наряду с добавлением номеронабирателя есть также новая страница контактов с буквенно-цифровой полосой рядом с полосой прокрутки, которая позволяет пользователям быстро находить контакты.

В прошлом месяце Гюстав Монсе успешно установил предварительную сборку Windows 11 на смартфон Lumia 950 XL, который оснащен чипсетом серии Qualcomm Snapdragon и поддерживает ARM. В видео, опубликованном разработчиком, смартфон работает без серьезных проблем с полной версией операционной системы Windows 11.

Кажется, есть заметное улучшение производительности на Lumia 950 XL под управлением Windows 11 по сравнению с Windows 10, которая была перенесена ранее. Это показывает растущую совместимость и может вскоре проложить путь для большего количества устройств на базе ARM, работающих под управлением операционной системы Windows относительно плавно.

Источник — Astera.