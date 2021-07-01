Windows 11 для Mac находится в разработке

Популярное программное обеспечение для виртуализации Windows на macOS находится в разработке для компьютеров Mac.

На прошлой неделе Microsoft представила Windows 11, следующую основную версию операционной системы Windows. Очевидно, что Windows 11 не будет поддерживаться на компьютерах Mac, но, как обычно, некоторые пользователи Mac запускают виртуализированные рабочие столы на своих Mac с Windows.

Как сообщает iMore, Parallels подтвердила, что ждет, чтобы покопаться в Windows 11, как только все ее функции, такие как интеграция Teams и приложения для Android, будут выпущены и станут частью сборки Windows 11 Preview, прежде чем они начнут работать над совместимостью с Mac.

«Поскольку Windows 11 была анонсирована недавно, команда инженеров Parallels ожидает официальной сборки Windows 11 Insider Preview, чтобы начать изучение изменений, внесенных в новую ОС, для обеспечения полной совместимости с будущими обновлениями Parallels Desktop», — Ник Добровольский, старший вице-президент по разработке и Служба поддержки сообщили iMore. Первая предварительная сборка Microsoft Insider вышла в понедельник, но развертывание было ухабистым и не включает в себя все новые функции, которые появятся в Windows 11 позже в этом году, такие как интеграция Microsoft Teams или поддержка приложений Android.

Никаких подробностей не было дано, но Parallels сказала, что «обязательно сделает все возможное, чтобы это произошло». На компьютерах Mac на базе Intel пользователи могут запускать Windows как с помощью Boot Camp, так и с помощью виртуализации. Однако запуск Windows изначально через Boot Camp больше не возможен на всех кремниевых Mac Apple, поэтому виртуализация остается единственным вариантом.

Источник — Astera.