Windows 11 будет автоматически изменять яркость экрана у ноутбуков и настольных ПК

Для автоматической настройки яркости экрана в смартфонах, планшетах, а также некоторых моделях ноутбуков и мониторов используется специальный датчик. Если его нет, то пользователю приходится самостоятельно настраивать яркость экрана.

В Windows 11 для участников программы Insider запустили функцию автоматической яркости дисплея, причем для работы этой функции не нужны какие-либо датчики.

В сборке ОС для предварительного тестирования обнаружили новый пункт, при активации которого операционная система Windows 11 будет определять яркость исходя из времени суток, выставленной пользователем яркости и изображения на мониторе.

К примеру, если запускается «Проводник» с темной темой и браузер с белым фоном, то система автоматически снизит яркость экрана, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя.

Напомним, операционные системы Windows 10 и 11 еще обладают функцией «Ночной свет», а это режим снижает уровень синего света на экране, опять же, чтобы снизить нагрузку на глаза пользователя.