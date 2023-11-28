Windows 10 теперь может автоматически получать дополнительные обновления

Microsoft представила новую функцию в операционной системе Windows 10, которая позволяет автоматически получать дополнительные обновления поэтапно. Ранее эта возможность была доступна только в Windows 11, но теперь она стала доступна и для пользователей Windows 10.

В разделе «Групповая политика» появилась новая опция, которую можно активировать для автоматического получения актуальных дополнительных обновлений. Эта функция будет доступна после установки дополнительного обновления для Windows 10, которое начало распространяться в ноябре текущего года. IT-администраторы в организациях смогут управлять этой опцией через групповую политику, включая её или отключая.

Дополнительные обновления обычно включают важные исправления и улучшения. Они часто выпускаются для исправления ошибок, найденных в стабильных версиях операционной системы. Как правило, сопровождающие их описания указывают на конкретные изменения, вносимые обновлением.