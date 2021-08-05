В Windows функция блокировки потенциально опасных приложений появилась еще в прошлом году, но она до августа была нерабочей.

Журналисты издания Windows Latest заметили, что с августа 2021 года функция защиты от нежелательных приложений Potentially unwanted applications (PUA) стала активной.

Она при установке подозрительного приложения автоматически его блокирует и выдает уведомление.

При этом система не удаляет установщик, а только отправляет его на карантин, поэтому в настройках можно разрешить запуск программы.

PUA блокирует неофициальные программы, скачанные с торрент-клиентов или из непроверенных источников. В целом PUA можно полностью отключить в настройках Windows.