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Windows 10 начинает автоматически блокировать «потенциально нежелательное ПО»

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В Windows функция блокировки потенциально опасных приложений появилась еще в прошлом году, но она до августа была нерабочей.
Журналисты издания Windows Latest заметили, что с августа 2021 года функция защиты от нежелательных приложений Potentially unwanted applications (PUA) стала активной.

Она при установке подозрительного приложения автоматически его блокирует и выдает уведомление.

При этом система не удаляет установщик, а только отправляет его на карантин, поэтому в настройках можно разрешить запуск программы.

PUA блокирует неофициальные программы, скачанные с торрент-клиентов или из непроверенных источников. В целом PUA можно полностью отключить в настройках Windows.

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