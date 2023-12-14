Willtex представила переносную микроволновку-холодильник в формате сумки

Компания Willtex представила новую инновационную сумку-микроволновку, которая объединяет функции нагрева и охлаждения пищи.

Это портативное устройство весит менее 300 грамм и может быть управляемо с помощью смартфона. Рабочие температуры в режиме микроволновки варьируются от 40℃ до 250℃. Сумка Willcook была признана лауреатом номинации «Лучшая инновация» на выставке CES 2024 в категории бытовой техники.

Она является самой легкой микроволновкой в мире, вес сумки составляет всего 160 грамм, а аккумулятора — 120 грамм. Устройство может нагреваться до 80℃ за 5 минут, до 90℃ за 10 минут и до 120℃ за 20 минут.

Сумка оснащена «умным» текстилем, разработанным японской компанией Sanky Consys, который нагревает пищу и сохраняет ее теплой в выключенном состоянии. Особая ткань сумки отлично отталкивает масло, жир и воду. Управление устройством осуществляется с помощью мобильного приложения Hotopia, которое также показывает уровень заряда аккумулятора.

Сумка-микроволновка доступна в трех расцветках на официальном сайте Willtex по цене ¥23 000 ($160), а аккумулятор можно приобрести за ¥6500 ($45).