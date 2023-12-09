Wildberries запустил свой сервис видеозвонков, аналог Zoom

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Wildberries, команда крупнейшей российской торговой онлайн-площадки разработала и запустила собственный бесплатный сервис для проведения онлайн-встреч, видеоконференций и трансляций. Сервис получил название WB Stream. На данный момент клиент доступен в браузере, а также имеются отдельные приложения для Android, iOS и macOS.

Функциональность сервиса позволяет проводить онлайн-мероприятия и принимать участие в них с комфортом. Возможности включают демонстрацию и запись экрана, чат встречи и функцию «поднятия руки». В будущем планируется расширение функционала. Встречи могут быть проведены регулярно, им присваивается постоянный адрес, доступно планирование и расписание встреч в календаре.

Официальный запуск сервиса планируется на 2024 год, но в настоящее время он находится в стадии тестирования. Wildberries намерены оставить сервис бесплатным для пользователей, и его можно будет использовать с любого устройства.