Wildberries запустил двойную аутентификацию с целью защиты от случайных заказов

Wildberries, онлайн-ретейлер, внедряет новую функцию подтверждения заказа в своем приложении, с целью снизить вероятность «случайных» заказов, включая заказы со стороны третьих лиц, сообщает пресс-служба компании.

Wildberries разработал дополнительное подтверждение заказа в приложении маркетплейса, чтобы минимизировать возможность случайных заказов с других устройств, членами семьи или третьими лицами. Компания представила новую опцию в своем приложении Wildberries, которую пользователи могут включить по своему желанию.

Для активации этой функции необходимо обновить приложение маркетплейса и выбрать один из способов дополнительного подтверждения заказа. Варианты включают использование пин-кода, технологий Touch ID и Face ID (а также их аналогов на платформе Android).

В начале октября Wildberries сообщила о разработке этого решения после одного из случаев, когда ребенок сделал заказ на сумму 250 тысяч рублей через приложение матери. Компания провела анализ поведения пользователя и пришла к выводу, что последний заказ действительно мог быть сделан ребенком.