Wildberries запустил бета-версию видеоплатформы Wibes

Объединенная компания Wildberries и Russ анонсировала запуск приложения Wibes в режиме тестирования. Эта видеоплатформа позволит пользователям выбирать и приобретать товары, просматривая видео длительностью до 90 секунд, включая обзоры и подборки новинок.

Продавцы смогут продвигать свою продукцию и увеличивать узнаваемость брендов. Для авторов контента предусмотрена монетизация, а рекламодатели получат инструменты для анализа рекламных метрик. Приложение доступно для скачивания в Google Play и AppStore.

Wibes создает персонализированную ленту на основе интересов пользователя и позволяет добавлять товары из видео прямо в корзину на Wildberries. В бета-версии уже размещены сотни тысяч роликов от более 1 тыс. продавцов.

Глава компании Татьяна Ким отметила, что приложение призвано улучшить знакомство покупателей с товарами через видеообзоры.