Wildberries выпустил собственную линейку телевизоров

Wildberries под собственным брендом RAZZ начал продавать телевизоры. На маркетплейсе предлагают модели диагональю от 24 до 65 дюймов.
Телевизоры RAZZ выпускают на российских заводах «Квант» в Московской и Воронежской областях, причем комплектующие для них в основном используют китайского производства.
В Wildberries телевизоры предлагают от 7400 до 30 300 рублей, позже представят более дорогие модели, которые будут стоить около 40 тыс. рублей.
Телевизоры предлагаются с предустановленным отечественным программным обеспечением и магазином приложений RuStore.
Некоторые модели работают с прошивкой VK с «Марусей», есть также модели под управлением «Салют ТВ» от «Сбера».