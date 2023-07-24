Wildberries выпустил собственную линейку телевизоров

Wildberries под собственным брендом RAZZ начал продавать телевизоры. На маркетплейсе предлагают модели диагональю от 24 до 65 дюймов.

Телевизоры RAZZ выпускают на российских заводах «Квант» в Московской и Воронежской областях, причем комплектующие для них в основном используют китайского производства.

В Wildberries телевизоры предлагают от 7400 до 30 300 рублей, позже представят более дорогие модели, которые будут стоить около 40 тыс. рублей.

Телевизоры предлагаются с предустановленным отечественным программным обеспечением и магазином приложений RuStore.

Некоторые модели работают с прошивкой VK с «Марусей», есть также модели под управлением «Салют ТВ» от «Сбера».