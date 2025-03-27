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Wildberries вводит обязательное указание IMEI смартфонов

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С мая 2025 года на платформе Wildberries вступает в силу новое правило, требующее от продавцов указывать IMEI для всех продаваемых смартфонов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В начале новые правила будут действовать для устройств, которые поступают со склада продавца. Во время приемки товара проверят, указан ли IMEI, и если он будет неверным или отсутствовать, то смартфон не поступит в продажу.

В компании объяснили, что это требование — часть стратегии по улучшению контроля за качеством и подлинностью товаров на платформе. Также на Wildberries уже работают отметка «Оригинал» и специальные фильтры в поиске.

Wildberries
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