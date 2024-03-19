Wildberries предоставил возможность пользователям оставлять видеоотзывы на товары

Согласно сообщению пресс-службы, маркетплейс постепенно внедряет возможность загрузки видеоотзывов для всех своих клиентов.

В настоящее время эта функция уже доступна на веб-сайте и для определенного числа пользователей Android-приложения маркетплейса.

Вскоре функция станет доступна всем пользователям Android, а в приложении для iOS она появится в течение нескольких недель.

Для загрузки видеоотзывов поддерживаются форматы AVI, MOV, MP4, MPG, а размер видеофайла не должен превышать 500 МБ.

Представители Wildberries выразили надежду, что новая функция позволит клиентам получить более полную информацию о товарах и принять правильное решение при покупке.

Загрузка видеоотзывов станет еще одним способом для покупателей ознакомиться с продуктами и поделиться своим опытом с другими пользователями маркетплейса.