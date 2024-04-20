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Wildberries потребует доступ к Госуслугам для совершения покупок из-за рубежа

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

На маркетплейсе Wildberries появилось новое требование — пользователи должны подтвердить свою учетную запись через Госуслуги при заказе товаров из-за рубежа.

Ранее авторизация через Госуслуги на Wildberries была необязательной и пользователи могли использовать другие сервисы для подтверждения учетной записи.

Однако после снижения порога беспошлинных покупок до 200 евро, пользователи стали обязаны самостоятельно оплачивать пошлину отдельно от товара. В связи с этим Wildberries вводит обязательную авторизацию через Госуслуги. Это позволяет маркетплейсу получить необходимые данные о покупателе для расчета и уплаты таможенных пошлин, такие как ФИО, прописка, номер телефона и ИНН.

Покупателям также потребуется пройти авторизацию на сервисе ЕСИА и заполнить форму верификации личных данных для системы в Wildberries. Эту процедуру нужно выполнить только один раз, после чего данные будут автоматически синхронизироваться между сервисами.

Такие изменения связаны с новыми правилами таможенного контроля и оплаты пошлин, и они позволяют Wildberries соблюдать требования законодательства и продолжать предоставлять услуги доставки товаров из-за рубежа.

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