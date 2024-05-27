Wildberries начнёт создавать описания карточек товара с помощью нейросети

Wildberries начало тестировать новый инструмент для продавцов, позволяющий использовать нейросети для автоматического создания описаний товаров.

Этот сервис поможет упростить составление подробных описаний, основываясь всего на названии товара.

Сгенерированные нейросетью описания будут соответствовать правилам площадки Wildberries, что поможет повысить рейтинг и позицию товара при его отображении.

В настоящее время функция генерации описаний доступна только для небольшой группы продавцов во время тестирования.

В будущем планируется расширить доступ к сервису для всех продавцов и добавить возможность настраивать текст описания в соответствии с запросами продавца.