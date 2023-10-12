Главная » Новости

Wildberries начал взимать комиссию при оплате картами Visa и Mastercard

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Крупный интернет-ритейлер Wildberries ввёл комиссию в размере 3% за оплату покупок картами Visa и Mastercard, выпущенными в РФ.

Маркетплейс не может самостоятельно обрабатывать такие платежи и вынужден перекладывать издержки на клиентов. Комиссия взимается с 9 октября.

Чтобы избежать дополнительных расходов, можно выбрать другие способы оплаты:

  • Карту «Мир»;
  • Системы быстрых платежей типа СберПлатёж;
  • Сервис SberPay.

При оплате после получения или предоплате заказа у покупателей останутся такие альтернативы.

Компания также ввела недавно возможность сохранять пароли от карт, чтобы упростить процесс оформления покупок. Эта функция станет доступна всем клиентам до конца октября.

Wildberries стремится минимизировать издержки и сохранить конкурентоспособные цены для покупателей несмотря на ограничения в платежной сфере.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.