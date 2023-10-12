Wildberries начал взимать комиссию при оплате картами Visa и Mastercard

Крупный интернет-ритейлер Wildberries ввёл комиссию в размере 3% за оплату покупок картами Visa и Mastercard, выпущенными в РФ.

Маркетплейс не может самостоятельно обрабатывать такие платежи и вынужден перекладывать издержки на клиентов. Комиссия взимается с 9 октября.

Чтобы избежать дополнительных расходов, можно выбрать другие способы оплаты:

Карту «Мир»;

Системы быстрых платежей типа СберПлатёж;

Сервис SberPay.

При оплате после получения или предоплате заказа у покупателей останутся такие альтернативы.

Компания также ввела недавно возможность сохранять пароли от карт, чтобы упростить процесс оформления покупок. Эта функция станет доступна всем клиентам до конца октября.

Wildberries стремится минимизировать издержки и сохранить конкурентоспособные цены для покупателей несмотря на ограничения в платежной сфере.