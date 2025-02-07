Wildberries начал бороться с мошенничеством с помощью ИИ

С начала 2025 года Wildberries предотвратила более 15 тысяч попыток использования мошеннических аккаунтов, разработав систему на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления и блокировки «дроперов» с точностью 99,99%.

«Дроперами» называют людей, которые за вознаграждение предоставляют доступ к своим банковским счетам для участия в незаконных схемах.

Новая антифрод-система обрабатывает около 10 тысяч финансовых операций в секунду, оценивая каждую на предмет мошенничества.

При выявлении подозрительных действий блокируется доступ ко всем инструментам, которые могут быть использованы для противоправных операций, а информация о таких аккаунтах попадает в ограничительные списки.