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Wildberries начал бороться с мошенничеством с помощью ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

С начала 2025 года Wildberries предотвратила более 15 тысяч попыток использования мошеннических аккаунтов, разработав систему на базе искусственного интеллекта для автоматического выявления и блокировки «дроперов» с точностью 99,99%.

«Дроперами» называют людей, которые за вознаграждение предоставляют доступ к своим банковским счетам для участия в незаконных схемах.

Новая антифрод-система обрабатывает около 10 тысяч финансовых операций в секунду, оценивая каждую на предмет мошенничества.

При выявлении подозрительных действий блокируется доступ ко всем инструментам, которые могут быть использованы для противоправных операций, а информация о таких аккаунтах попадает в ограничительные списки.

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