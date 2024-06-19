Wildberries на своей онлайн-площадке запустил опцию колеровки краски

Wildberries, крупнейшая российская торговая онлайн-площадка, представила новую опцию для своих покупателей. С 18 июня 2024 года на сайте компании стала доступна функция колеровки краски. Wildberries стала первым маркетплейсом, предлагающим такую возможность.

Покупатели теперь могут выбирать цвет краски из каталога, который содержит почти 2000 оттенков от известных производителей, таких как Tikkurila, Dulux, VGT, Marshall и другие.

На данный момент функция колеровки работает в тестовом режиме и доступна только на сайте Wildberries. В будущем планируется увеличить количество продавцов, предлагающих колеровку, а также расширить выбор цветов в каталоге.

Кроме того, в планах компании внедрить данную функцию в их мобильное приложение для Android и iOS.

Когда покупатель делает заказ с колеровкой краски, код выбранного цвета сохраняется в истории заказов для удобства повторных покупок.

Стоит отметить, что опция колеровки доступна только при предоплате, и возврат товара возможен только в случае дефекта, так как колерованная краска создается индивидуально по запросу покупателя.

Источник: www.ixbt.com.