Wi-Fi-терминалы скоро доберутся до российских самолетов

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» начала работу над созданием Wi-Fi-терминалов для самолетов «Сухой Суперджет», МС-21 и Ту-214.

Эти устройства обеспечат доступ к спутниковому Интернету во время полётов. Об этом рассказал генеральный директор «Икс холдинга» на форуме операторов связи.

Разработка терминалов основывается на требованиях производителей самолетов. В «Бюро 1440» отметили, что требования к оснащению достаточно сложны и касаются как габаритов, так и характеристик характеристик.

Они также собирают информацию о дорожном движении, которое будет использоваться пассажирами, и о большом количестве самолетов, которые будут оборудованы терминалами. Сроки завершения разработки пока не разглашаются.

Генеральный директор отметил, что адаптация терминалов занимает около пяти лет из-за требований в авиационной области, безопасности и сертификации.

Эксперты подтвердили, что требования к оснащению самолетов гораздо строже, чем к поездам, включая жесткие параметры по весу и устойчивость к внешним условиям.

Важными аспектами спутниковых антенн являются аэродинамика и масса, так как они должны быть легкими и обтекаемыми для эффективной работы.

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