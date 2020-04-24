Wi-Fi скоро заработает в новом диапазоне

Wi-Fi скоро заработает в новом диапазоне24.04.2020 15:40
Первыми крупное обновление, связанное с Wi-Fi получат корпоративные клиенты.
Впервые с 1089 года для Wi-Fi выделили новый диапазон частот – 6 ГГц, тогда как пока используется 2,4 ГГц и 5 ГГц.
Новые частоты выделила Федеральная комиссия по связи США (FCC). Благодаря этому исчезнет немало проблем, связанных с перегруженностью.
Первые устройства Wi-Fi 6 ГГц могут появиться уже в конце года, тогда как массовое внедрение запланировано только на 2021 год.
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